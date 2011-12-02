Вінничани беруть участь у Всесвітній акції «16 днів проти насильства»

Вінницький обласний центр зайнятості спільно з обласною правозахисною організацією «Джерело надії» провели інформаційний семінар для безробітних, в якому йшлося про попередження торгівлі людьми з метою вилучення органів.

- Семінар відбувся у рамках Всесвітньої акції «16 днів проти насильства», у якій Вінниччина бере участь у числі інших десяти областей України, - зазначає начальник відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості Оксана Недзельська. – Мета акції - об’єднати зусилля громадських та державних організацій, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

Як свідчить статистика, правоохоронні органи вперше виявили в такому значному масштабі зростання кількості постраждалих від злочинних дій транснаціональних злочинних угруповань, що торгують людьми з метою вилучення органів. Більшість постраждалих – вихідці з України, Молдови, Узбекистану та Білорусії: в основному, це молоді безробітні люди, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вербування відбувається за допомогою реклами в Інтернеті або через особисті контакти. Зазвичай злочинці виплачують узгоджену суму і надають необхідну медичну допомогу перед вилученням органу, проте медичний супровід після операції забезпечують лише в поодиноких випадках.

У семінарі взяли участь 50 безробітних вінничан.