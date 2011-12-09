ЄС відкриває Вінниччині доступ до власних фінансових ресурсів

Спільна операційна програма «Румунія – Україна – Республіка Молдова» – один з нових інструментів фінансування програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП) ЄС, який здійснюється на зовнішніх кордонах ЄС протягом 2007–2013 рр.

Мета програми – створення “зв'язків” між Румунією, Україною та Республікою Молдова з метою надання допомоги прикордонним областям у подоланні спільних проблем розвитку, співробітництва і пошуку спільних рішень.

Програма надає підтримку людям, які проживають на прикордонних територіях для розвитку економіки прикордонної території, для протистояння екологічним проблемам і підвищення їх готовності до надзвичайних ситуацій. Програма також сприяє взаємодії між людьми і громадами, що проживають на прикордонних територіях.

Частка фінансування Європейського Союзу програми складає 126,72 мільйонів євро на період 2007–2013 рр. Програма фінансується Європейським інструментом сусідства і партнерства (ППС ЄІСП) і національними фондами.

На початку реалізації Програми Вінницька область брала участь як додатковий регіон, організації з якого не мали права бути Головним партнером, а отже, не могли бути ініціаторами власних проектів. Статус додаткового регіону також обмежував участь області в інфраструктурних проектах.

В другому конкурсному відборі проектних пропозицій організації області отримали можливість виступати в ролі Головних партнерів. Саме тому, 8 грудня 2011 року у м. Вінниця за сприяння облдержадміністрації та обласної Ради відбулась інформаційна сесія, організована Спільним технічним секретаріатом вищезазначеної Програми у м. Сучава (Румунія). Під час сесії було висвітлено головні засади Програми, основні особливості Другого конкурсу проектів, правила прийнятності для організацій – потенційних грантоотримувачів. Також були розглянуті питання, пов’язані з процесом оцінки проектів, більш детально проаналізовано процес підготовки концептуальної ноти проекту, принципи транскордонного партнерства та шляхи пошуку партнерів.

В заході взяли участь представники місцевих та районних органів влади, а також представники громадських організацій. Усі учасники інформаційної сесії отримали інформаційні та навчальні матеріали.