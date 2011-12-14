Віктор та Євдокія Крижанівські презентували народний «примітив»

Вчора, 13 грудня, у світлиці Вінницького обласного центру народної творчості (ОЦНТ) відкрилася виставка народного малярства родини Віктора Петровича та Євдокії Іванівни Крижанівських із с.Клембівка Ямпільського району. До уваги глядачів представлено понад 20 робіт, які відзначаються енергійним образним вирішенням, яскраво відточеною колористикою та потужним етнічним характером.

- Виставка проходить у рамках проекту «Мистецтво однієї родини», який обласний центр народної творчості започаткував ще у 2006-му році, - зазначає директор ОЦНТ Тетяна Цвігун. – Віктор та Євдокія Крижанівські – унікальна мистецька родина. Але якщо Віктор Петрович перші кроки у прекрасний світ живопису здійснив ще у дитинстві, він з 1991-го року член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, його роботи зберігаються у музеях України та приватних колекціях Канади, Англії, Ізраїлю, Німеччини, то Євдокія Іванівна почала малювати вже у зрілому віці.

За словами Тетяни Цвігун, в обох майстрів своє оригінальне малярське бачення. Картини чоловіка мають міцний фундамент народних традиційних уподобань, є філософським трактуванням стосунків людини та всесвіту й піднесені ним до рівня дива. Його народний «примітив» тісно пов'язаний з прийомами іконописних традицій. А ось жінка звертається до багатофігурних сюжетних композицій, у яких відтворює картини сільського життя.