Обласний ФДМУ виконав план з приватизації на 304%

З початку 2011 року станом на 23 грудня 2011 Вінницьким регіональним відділенням Фонду державного майна України спрямовано до Державного бюджету від приватизації державної власності 11,31 млн. грн. Показник виконання доведеного річного плану становить 304%.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькому відділенні ФДМУ.

Таке перевиконання встановленого річного плану і додаткове надходження коштів до Державного бюджету відбулося, зокрема, за рахунок приватизації в поточному році двох цілісних майнових комплексів, а саме: цілісного майнового комплексу структурного підрозділу Сутискоівської ГЕС (смт. Сутиски, Тиврівський район, Вінницька область) і цілісного майнового комплексу структурного підрозділу Сабарівської ГЕС (м. Вінниця).

В результаті приватизації ціна продажу цілісного майнового комплексу структурного підрозділу Сутісківської ГЕС становила 3,34 млн. грн.

Ціна продажу цілісного майнового комплексу структурного підрозділу Сабарівської ГЕС становила 4,14 млн. грн. Загальна ціна продажу цих об'єктів - 7,48 млн. грн.