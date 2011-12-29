Рік Дракона ще на часі, а на вулицях міста вже горить сміття

Сьогодні вночі о 03 год. 50 хв. у Вінниці виникла пожежа на відкритій території за адресою: м. Вінниця вул. Шмідта, 5.

ро це повідомила прес-служба УМНС України у Вінницькій області.

Пожежею знищено вуличний бак зі сміттям. Причиною стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Прямі збитки від пожежі склали 800 грн., побічні - 42800 грн.

Довідка УНІАН. З початку року на території Староміського р-ну м. Вінниці зареєстровано – 47 пожеж, на яких врятовано – 6 осіб.