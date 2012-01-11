Студентами під ВР керували політикани

Як відомо, 10 січня студенти проводили акцію протесту біля Верховної Ради України. Вони виступили проти ухвалення нового закону про вищу освіту.

Студенти, зокрема, протестували проти планованого скорочення держзамовлення. Це, на їхню думку, унеможливить чесний вступ до вишів.



- Закон про вищу освіту передбачає підвищення стипендії майже вдвічі, і прийняття цього закону буде складати прожитковий мінімум, і стипендія поквартально буде рости разом з прожитковим мінімумом, - зазначає міністр освіти України Дмитро Табачник. - А ті мало талановиті демагоги, політикани, які намагаються на любій події примусити суспільство говорити про себе, і незважаючи на усі зусилля, спромоглися зібрати аж 20 осіб зранку. Це „титанічна” перемога. Якщо говорити про стипендії конкретно, то немає студента, який би не виграв від прийняття Закону. За однієї умови, що він збирається не мітингувати, а навчатися, тому що „трійошникам” платити стипендію – гріх”.

Сьогодні Верховна Рада проект Закону про внесення змін до Закону про вищу освіту (щодо збільшення бюджетних місць у вищих навчальних закладах) не підтримала.