У Вінниці пройде міжнародний турнір з боксу

27-28 січня у Вінниці відкриється Міжнародний турнір з боксу збірних команд 4-х країн серед чоловіків. В турнірі візьмуть участь збірні Росії (Дагестану), Казахстану, Ірану, України. Ці змагання є контрольними для спортсменів, які вже здобули олімпійські ліцензії на чемпіонаті світу, що проходив у минулому 2011 році в Баку (Азербайджан). Вони проводяться за ініціативи Федерації боксу України - президент Володимир Продивус, за підтримки спорткомітету Вінницької міської ради – голова Сергій Краєвський, обласного відділення НОК України Федора Новіка та федерації боксу Вінницької області - президент Олег Алекса, президента СК «Нокаут» Сергія Капусти.



Метою старших тренерів на цих змаганнях є перегляд бойової готовності найближчого резерву національних збірних команд для участі у континентальних чемпіонатах, де також будуть розігруватись олімпійські ліцензії.

Міжнародний турнір проводитиметься за єдиними правилами Всесвітньої Асоціації аматорського боксу (АIБА) у 10-ти вагових категоріях. Переможці 1-го дня змагань зустрінуться на другий день у фіналі, а боксери, що програли, також на другий день продовжать змагатись за 3-є призове місце.

За кількістю отриманих зайнятих особистих місць буде визначено команду-переможницю турніру та команди-призери.

Напівфінальні та фінальні поєдинки відбудуться 28 січня з 13-00.

