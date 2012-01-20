Вінничани вперто лізуть на крихкий лід

19 січня о пів на п’яту вечора в оперативно-диспетчерську службу УМНС надійшло повідомлення про те, що по вулиці Гліба Успенського обласного центру, на річці Південний Буг, провалилось під кригу двоє людей.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Одразу ж до місця події було направлено відділення рятувальників у кількості 5-ти чоловік. По прибуттю, було встановлено, що двоє чоловіків дійсно перебувають у крижаній воді в 50 метрах від берега. Людей, що опинилися в ополонці та кликали про допомогу, помітили школярі, та зателефонували до рятувальників. Аби врятувати потопаючих бійці служби «101» використали гумовий човен, рятувальні круги та мотузки.

Чоловіків витягли на берег та передали їх лікарям. Як з’ясувалось пізніше, «екстремали» вирішили скоротити собі шлях, перейшовши через річку. Однак вони мало не вкоротили собі віку, адже не врахували товщину льодового покриву з численними промоїнами. Наразі обоє чоловіків (1965 та 1963 років народження) перебувають у реанімаційному відділенні другої міської лікарні з діагнозом «переохолодження».

До речі, рік тільки розпочався, а на Вінниччині вже зареєстровано п’ять випадків на воді, при яких врятовано п’ять осіб. На жаль, одна особа загинула.