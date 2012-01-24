З 2013 року школярі пройдуть обов’язковий тест на здібності

Як відомо, у Вінницькій області розпочато реєстрацію на ЗНО, яка триватиме включно до 20 лютого 2012 року.

Про це повідомив на прес-конференції директор Вінницького регіонального центру ЗНО Геннадій Кузьменко.

Він також зазначив цьогорічну специфіку проведення тестування, яке зміщене у термінах через Євро-2012.

- З 24 по 31 березня зареєстровані абітурієнти можуть пройти пробні тестування, і вони вперше цього року будуть оцінюватись фахівцями, - зазначає Геннадій Кузьменко. – Раніше опісля пробних тестів абітурієнти мали можливість самостійно відкрити інформаційний сайт нашого центру і самостійно оцінити себе по відсотках.

Власне тестування із ЗНО розпочнеться з 15 травня, оскільки випускники 11-х класів отримують свої атестати цього року вже 12-13 травня.

Для зручності для реєстрації у Вінницькій області відкрито 4 додаткових пункти реєстрації. Крім того, близько 30-ти інтернет-салонів області згодилися на співпрацю з цього питання.

В 2012 у Вінницькому регіональному центрі ЗНО очікують на 13 тисяч учасників тестування, зокрема 9900 – випускники шкіл і близько 3 тисяч осіб – випускники минулих років.

Нововведенням цього року є можливість вибору учасниками тестування виключно чотирьох предметів, в попередні роки їх було 5. На думку Міністерства освіти, таке обмеження в рамках надає можливість абітурієнту серйозніше ставитися до відбору вищого навчального закладу.

- В 2012 році вперше введено додатковий предмет для тестування „Всесвітня історія”, - говорить Геннадій Кузьменко. – З 2013 року планується також додатково ввести предмет „Зарубіжна література” та обов’язковий тест на Здібності.