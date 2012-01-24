Ямпільчани поцупили з ринку металеві труби
11:22, 24 січня 2012Вінниця
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В господі згодиться
Безгрошів'я, чи жага наживи штовхнула ямпільчан на злочин, наразі з'ясовують тамтешні правоохоронці.
Як повідомило УМВС у Вінницькій області, вчора працівники Ямпільського райвідділу міліції затримали двох чоловіків 46 та 41 років, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні крадіжки металевих труб з місцевого ринку.
Це сталося в ніч з 22 на 23 січня.
Зловмисники виявилися непрацюючими місцевими жителями. Наразі встановлюється сума збитку і вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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