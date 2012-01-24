Ямпільчани поцупили з ринку металеві труби

Безгрошів'я, чи жага наживи штовхнула ямпільчан на злочин, наразі з'ясовують тамтешні правоохоронці.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, вчора працівники Ямпільського райвідділу міліції затримали двох чоловіків 46 та 41 років, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні крадіжки металевих труб з місцевого ринку.

Це сталося в ніч з 22 на 23 січня.

Зловмисники виявилися непрацюючими місцевими жителями. Наразі встановлюється сума збитку і вирішується питання про порушення кримінальної справи.