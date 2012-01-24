Оманливу рекламу кредитів "ФОКСТРОТУ" припинив АМКУ

11:46, 24 січня 2012
Вінниця
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У Вінниці — теж

Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало дочірні підприємства ТОВ «Фокстрот», що працюють у містах Луганську, Донецьку, Львові, Ужгороді, Вінниці, ДП «ГКФ-Біла Церква» (м. Біла Церква) та ДП «САВ-ІР» (м. Ірпінь) загалом на 427 тис. грн за оманливу рекламу.

Як встановило Відділення, підприємства поширювали неправдиву інформацію про умови надання кредитів у мережі магазинів «Фокстрот».

Зокрема, на щитах перед і всередині магазинів цієї мережі та на веб-сайті компанії була розміщена реклама наступного змісту: «Кредит на всі групи товарів 0 % без комісій, страхування, та інших прихованих умов. Екологічно чистий!».
Насправді ж споживачі, купуючи низку товарів у кредит у зазначеній мережі, переплачували близько 10 % від вартості товару.

Під час визначення розміру штрафу, який становить для кожного підприємства 61 тис. грн, Відділення врахувало те, що відповідачі визнали та припинили порушення, сприяли розгляду справи.

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