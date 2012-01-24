Джига обговорив з письменниками святкування 100-річчя М.Стельмаха

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига зустрівся з керівництвом Національної спілки письменників України.

Очільник області привітав Віктора Баранова з обранням на посаду голови НСПУ і висловив певність, що партнерські взаємини Вінниччини з письменницькою організацією розвиватимуться і надалі.

У зустрічі також взяли участь заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова, члени секретаріату НСПУ Михайло Слабошпицький та Володимир Барна, голова Вінницької письменницької організації Михайло Каменюк та письменники-подоляни.

Від імені колег по перу Віктор Баранов висловив керівництву області вдячність за підтримку літератури та мистецтва, зокрема за фінансовану з обласного бюджету книговидавничу програму, в рамках якої виходять друком книги класиків та сучасних письменників, доля яких пов’язана з Вінниччиною.

Йшлося і про проблеми та перспективи співпраці. Зокрема, письменники обговорили з Миколою Джигою плани з відзначення цього року 100-річного ювілею Михайла Стельмаха, спорудження пам’ятників Тарасові Шевченку, створення Асоціації творчих спілок Вінниччини та обласного музею літератури, активізації поширення нових книжкових видань.

Серед пунктів програми перебування керівництва НСПУ у Вінниці також участь у звітно-виборних зборах Вінницької письменницької організації.