В двох районах області завершилась перереєстрація спрощенців

Наближається до завершення ця робота і в податкових органах Вінницького і Липовецького районів та у м. Вінниці. Тут заяви про перебування на сплаті єдиного податку подали відповідно 91,9%,, 86,6% та 97,2% суб’єктів підприємництва-фізичних осіб, які перебували на зазначеній системі в 2011 році.

Про це повідомили у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Вінницькій області.

Натомість не поспішають до податкових інспекцій єдинники Козятинщини та Хмільниччини.

Загалом по області станом на 24 січня заяви про перебування на спрощеній системі оподаткування подало понад 28.3 тис фізичних осіб-підприємців. Переважна більшість із них, 17082 або 60,2 %, забажали працювати у другій категорії. Понад чверть (25,6% або 7260 підприємців-спрощенців) – у першій категорії. Ставку оподаткування єдиним податком у розмірі 5% від отриманої виручки обрали 3877 платників або 13,7 % від загальної кількості перереєстрованих.

