Розмір пенсії за віком підвищився на кілограм м’яса

Станом на 1 січня 2012 року середній розмір пенсії у Вінницькій області склав 1059,52 грн.

Про це повідомили у прес-службі Управління Пенсійного Фонду у Вінницькій області.

Враховуючи збільшення прожиткового мінімуму та збільшення пенсій інвалідам до кінця 2012 року очікується середній розмір пенсії на рівні 1134 грн., що майже на 74 грн. (7%) більше за середній розмір пенсії у грудні 2011 року.

Для порівняння, в 2009, кризовому році, темп приросту середньомісячної пенсії у Вінницькій області складав 5%.

Українцям доведеться виживати з врахуванням того, що індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у грудні 2011 року становили 100,2% і 98,2%, за рік у цілому – 104,6% і 114,2% відповідно.

За підрахунками Центру імені Разумкова, середньостатистична українська сім'я витрачає на харчування 60-70% свого сукупного бюджету. Середній показник по країнах ЄС - 20-25%.