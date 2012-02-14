Мешканці області торік віддавали перевагу маршруткам

Протягом 2011р. маршрутні пасажирські перевезення в області здійснювали понад 60 автопідприємств. Крім того, станом на 1 січня 2012р. мали право на перевезення пасажирів 416 приватних перевізників. Вони поповнили рухомий склад, що обслуговує маршрутну мережу 723 одиницями таксобусів загальною пасажиромісткістю 15,3 тис. пасажиромісць та забезпечили у 2011р. майже дві третини (65%) усіх пасажирських автоперевезень в області.

Про це повідомило Головне управління статистики у Віницькій області.

Послугами пасажирського автотранспорту області (з урахуванням перевезень фізичних осіб-підприємців) за 2011р. скористалося 98,4 млн. пасажирів. Пасажирооборот становив 1,6 млрд. пасажиро-кілометрів. Обсяги перевезених пасажирів та пасажирооборот залишилися майже на рівні попереднього року: обсяги перевезених пасажирів зменшились лише на 2%, а пасажирооборот – на 6%.

Кількість пасажирів, яка скористалася пасажирськими автобусами підприємств автомобільного транспорту зменшилась на 9%. Маршрутні пасажирські перевезення, які виконуються “приватниками” зросли на 2% і становили 63,9 млн. пасажирів.

Фізичні особи-підприємці у 2011р. забезпечили 80% маршрутних пасажирських автоперевезень в обласному центрі та більше, ніж дві третини (або 70%) у внутрішньоміському сполученні інших міст області. У приміському та міжміському сполученнях ними виконано відповідно 45% та 43% загального обсягу маршрутних пасажирських автоперевезень.

Більше половини загальних обсягів пасажирських автоперевезень виконують приватні перевізники в 15 районах області із 27 та в більшості міст обласного підпорядкування (в 4 із 5).

Значного поширення маршрутні перевезення пасажирів приватними перевізниками набули у Тиврівському, Мурованокуриловецькому, Томашпільському, Жмеринському, Іллінецькому, Томашпільському, Могилів-Подільському, Оратівському районах та в усіх містах обласного підпорядкування (крім м.Жмеринки), де на долю фізичних осіб-підприємців припадає від 77% до 100% загальних обсягів пасажирських перевезень автомобільним транспортом. У Тростянецькому, Теплицькому, Тульчинському районах ця категорія перевізників виконала майже половину (40–47%) пасажирських автоперевезень.