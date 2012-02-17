В споживчий кошик вінничан внесли флешки і mp3-плеєри

Держстат поновив список товарів і послуг, використовуваних у підрахунку споживчої інфляції. До нового переліку увійшло більше імпортних товарів, а також продуктів преміум-класу, ціни на яких в умовах стабільного курсу гривні зростають повільніше, ніж на вітчизняні товари низького і середнього цінового сегментів. Це знижує зацікавленість влади в девальвації гривні, оскільки прискорення інфляції загрожує як політичними, так і економічними наслідками, пише "КоммерсантЪ-Украина".

Держслужба статистики днями оприлюднила новий перелік споживчих товарів і послуг, на підставі якого щомісячно розраховується індекс інфляції. Якщо вагова структура окремих товарів і послуг, використовуваних при розрахунку інфляції, змінюється щороку - в липні, то кошик переглядається набагато рідше, в середньому раз на п'ять років.

Спираючись на дослідження зміни структури витрат українців і їхніх споживчих переваг, в Держстаті вирішили істотно модернізувати перелік товарів. Зі списку аудіотехніки вилучено музичні центри, комп'ютерні диски, монітори і процесори. Замість них з'явилися ноутбуки, принтери, флешки і МP3-плеєри. Із списку також зникли жувальні гумки, дитяче харчування, згущене молоко, оцет, штори, господарське мило й окуляри.

Співробітники Держстату тепер стежитимуть за зміною вартості оливкового масла, м'ясних напівфабрикатів, мийних засобів, шаф-купе, памперсів і очних лінз. З розрахунків цін на овочі і фрукти вилучена теплична продукція.

"За наслідками наших постійних опитувань ми визначаємо перелік товарів, на які учасники опитування витрачають не менш як 0,1% своїх доходів. Такі товари ми додаємо в кошик інфляції, вилучаючи звідти ті, витрати на які знижуються", - пояснила заступник голови Держстату Наталія Власенко.

За словами Власенко, вже січневий низький показник інфляції розраховувався на підставі нового кошика.

При цьому в Держстаті вирішили деталізувати товарні позиції: раніше в кошику зазначалися лише окремі товарні групи. Якщо до кінця 2011 року при розрахунку зростання цін на паливно-мастильні матеріали вказувався лише "бензин" з часткою 1,49%, то тепер найбільша вага в цій категорії продукції матиме бензин АІ-95 (0,77%), тоді як бензини А-92 і А-93 зайняли по 0,52%, а дизельне паливо - 0,07%. Аналогічним чином ціни на сир (1,99%) розраховуватимуться на підставі цінової динаміки на сорти "Едам", "Емменталь", розсольні сири і м'які. А послуги з ремонту житла враховуватимуть ціни на обробні роботи, укладання плитки і встановлення металопластикових вікон.

Нововведенням стало і те, що в споживчому кошику окремо враховуватимуться українські і імпортні товари. Зокрема, це торкнеться сигарет і медикаментів. А у низці груп (м'ясопродукти, алкоголь, сигарети) враховуватимуться ціни на товари преміум-сегмента і вищого сорту, різні види коньяків - ординарний і марочний.

Трохи змінена вагова структура окремих товарів. Держстат знизив частку в структурі інфляції харчових продуктів без урахування безалкогольних і алкогольних напоїв - вона вперше виявилася нижчою за 50% (тому інфляцію зазвичай вважають показником, який визначає зниження купівельної спроможності бідних українців). На цьому тлі свою частку наростили лише комунальні послуги - з 10,6% до 11,2%. Здебільшого це пов'язано з появою нової статті - "оренда житла", частка якої в структурі інфляції становить 0,6%.

Зазначимо, інфляція в Україні у січні 2012 року становила 0,2%, що відповідає рівню грудня минулого року. В річному обчисленні інфляція в січні уповільнилася до 3,7% із 4,2% за підсумками грудня, як повідомила Державна служба статистики.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції в січні 2012 року (без ПДВ, транспортних, експедиційних та накладних витрат, але з урахуванням дотацій), склали на молоко – 3,48 грн за л, картоплю – 0, 54 за кг, овочі в середньому – 1,05 за кг, худобу та птицю у живій вазі – 13, 58 грн. за кг, яйця – 5,1 грн. за десяток.

Зокрема, Головне управління статистики у Вінницькій області, повідомляє, що на споживчому ринку в січні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,2%. Найбільше (на 3,6% та 2,4%) подорожчали овочі та фрукти. На 0,7-0,2% зросли ціни на яловичину, кисломолочну продукцію, сири, безалкогольні напої, маргарин, масло, м'ясо птиці.

Водночас суттєво (на 6,2%) знизилися ціни на яйця, на 2,4-1,5% подешевшали цукор, рис, тваринні жири та продукти переробки зернових, на 0,3-0,1% - масло, свинина, риба та продукти з риби.