Диких тварин Вінниччини рятують і обліковують

Облік тварин проходить щороку, відразу після закінчення мисливського сезону і є обов'язковими для всіх мисливських господарств області. Під час обліків визначається чисельність тварин та місця їх перебування на території господарств. На підставі результатів таксації оцінюється та планується діяльність господарств, визначаються норми відстрілу на наступний мисливський сезон, приймаються рішення про необхідність часткової або повної заборони полювання на певний вид дичини, визначається динаміка чисельності тварин.

Під час проведення обліків були присутні фахівці Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області та Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Представники цих управлінь візують первинні матеріали, або, у разі проведення обліків з порушеннями, не приймають їх до розгляду. У таксації також брали участь єгеря мисливських господарств та спеціалісти державної екологічної інспекції.

Після закінчення обліків, мисливствознавці кожного господарства узагальнюють отриману інформацію і готують проекти лімітів використання мисливських тварин. Такі ліміти (проекти) окремо по кожному господарству погоджуються Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища.

А в управлінні Лісового господарства рятують диких тварин. У 11 держпідприємств нараховується 1099 годівниць, 2073 солонці, 648 підгодівельних майданчиків.

Як повідомила прес-служба Вінницького ОУЛМГ, для підгодівлі диких тварин у 2011 році заготовлено більше 300 тонн сіна, 172 тонни буряків, 124 тисячі штук гіллячкових віників, 160 тонн концентрованих кормів. В умовах цьогорічної, досить холодної і снігової, зими вижити диким тваринам без допомоги людини просто неможливо. Тому всі єгерські служби працюють в особливому режимі, корми викладаються частіше і в більших об’ємах.

Управління лісового та мисливського господарства готує зведену заявку щодо лімітів використання мисливських тварин у 2012-2013 роках, яка остаточно затверджується Мінприроди України.