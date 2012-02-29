На Вінниччині на туберкульоз оглянуто лише 50 % громадян

З метою виявлення хворих на туберкульоз оглянуто профілактично по області 845 991 особа, по ЦПМСД – 407 118, що становить 48,1% від усіх оглянутих.

Як повідомила на засіданні колегії управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації начальник Лідія Діденко.

„Це пов’язано з тим, що ЦПМСД недостатньо оснащені флюорографами. Якщо по області діючих рентгенологічних апаратів 394 одиниці, то по ЦПМСД відповідно 56 одиниць”, - зазначила вона.

Загалом до лікарів Центрів ПМСД було здійснено 2,7 млн. відвідувань, що становить 16702,4 на 10 тисяч населення (обласний показник – 80202,78), або 20,8% від усіх відвідувань по області. В амбулаторно-поліклінічних закладах було проведено 142 970 операцій, в т.ч. по ЦПМСД – 26 983, або 16,8% від усіх операцій.

В структурі як по області, так і по ЦПМСД переважають операції на шкірі та підшкірній клітковині, відповідно 54,8% та 90,5%.