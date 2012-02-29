"Шалом, Віннице!" у бібліотеці Тімірязєва

1 березня 2012 року, о 15.30 у читальній залі відділу літератури та інформації з гуманітарних наук Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (вул. Соборна, 73, ІІІ поверх) відбудеться презентація 2-го випуску альманаху «Подільські джерела»: «Шалом, Віннице!».

Черговий випуск регіонального альманаху «Подільські джерела» вийшов друком у вінницькому видавництві «ПРАДА АРТ» у 2012 р. Він присвячений одній з найбільших етнічних груп, представники якої з давніх-давен проживали на території Поділля, – єврейської. Зі сторінок альманаху ви дізнаєтесь багато цікавого про історію, традиції, культуру та вірування наших співвітчизників.

В оформленні альманаху використано роботи М. Лошака, Ю. Козерацького, Б. Карафелова.

У програмі візьмуть участь: Ілля Безбах - художник, заслужений діяч мистецтв України, директор Вінницького обласного художнього музею; Фаїна Винокурова - кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, член Спілки журналістів України, заступник директора Вінницького обласного державного архіву; Наталя Кушка - викладач Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича; Микола Кушнір - директор Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини, викладач Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича; Алла Ліпська - старший науковий співробітник Вінницького обласного краєзнавчого музею; Юрій Плясовиця - архітектор, письменник; Володимир Рочек - директор Вінницького видавництва «ПРАДА АРТ».