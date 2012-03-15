Система газопостачання Вінниччини – документ, писаний кров’ю

Протягом останнього часу в Україні значно зросла кількість нещасних випадків пов’язаних з використанням газу у побуті. Так, у 2011 році сталося 102 нещасних випадки, внаслідок яких постраждало 205 осіб, з яких 81 особа загинула, у тому числі 78 - внаслідок отруєння чадним газом.

У Вінницькій області в 2011 році сталося 2 нещасних випадки, пов’язані з використанням газу у побуті, в результаті яких постраждало 2 особи.

Протягом 2011 року спеціалізованими підприємствами була проведена значна пропагандистська робота щодо безпечного використання газу. Проте, незважаючи на усі зусилля, виконані роботи та проведені заходи в 2012 році, на території області сталося 4 нещасних випадки, в результаті яких 2 особи загинули та ще 6 отримали травми різного ступеню важкості.

Про це повідомив на прес-конференції начальник Управління Держгіпромнагляду по Вінницькій області Анатолій Коваль.

Він зазначив, що основна проблема у безвідповідальному поводженні населення з побутовими газовими приладами.

„Люди нехтують власною безпекою, - зазначив він. – Натомість спільне проживання у багатоповерховому будинку передбачає і спільну відповідальність. Не слід забувати про події із вибухом будинку у Дніпропетровську та Ялті. Люди, намагаючись самовільно встановити газові прилади, не дотримуються елементарних правил безпеки”.

Натомість головний інженер ПАТ „Вінницягаз” Олексій Войтенко зауважує, що їхня організація співпрацює з територіальним управлінням охорони праці, і в 2011 році вперше було введено планові перевірки газових мереж та системи вентиляції у будинках. За його словами, головною проблемою є те, що часто громадяни, які нелегально переобладнують газову мережу у власних будинках чи квартирах, не пускають техніків з перевірками у житло, а законодавчого механізму впливу на таку безвідповідальність з боку громадян, на жаль, немає.

Абонентам газової служби наголошують, що у разі якщо ви почули запах газу в квартирі, обов’язково слід телефонувати за номером „104”. „Газовики” також наголошують, що за якість газової мережі у житлових будинках вони несуть спільну відповідальність разом із ЖЕКами, і тому ті зобов’язані виконувати будь-які ремонтні роботи „по газу” громадянам якісно. У разі якщо у громадян є претензії до інспекторів служби ПАТ „Вінницягаз” або запитання, вони мають змогу зателефонувати на постійно діючий телефон „гарячої лінії” (0432) 68-82-60.