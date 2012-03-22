В області залишиться всього 85 санітарних інспекторів?

Віце-прем’єр – міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова нині вивчає проблему реформування санітарно-епідемічної служби, що, зокрема, передбачає суттєве скорочення структури та чисельності працівників.

Про цез посиланням на головного державного санітарного лікаря Вінницької області Валентину Зайцеву повідомляє Вінниця ОК.

- Я обговорювала питання реорганізації із головним державним санітарним лікарем України Анатолієм Пономаренком, він сказав, що призначена нещодавно віце-прем’єром і міністром охорони здоров’я Раїса Богатирьова взялася ґрунтовно вивчати проблему реформування СЕС України і невдовзі має запропонувати своє бачення вирішення цього питання.

Тим не менш, каже В.Зайцева, в обласній СЕС чекають скорочення. За її словами, служба дійсно давно потребує оптимізації структури.

- Не може якісно працювати районна санітарна установа, яка не має лабораторії чи належного обладнання. Тому сьогодні ми вивчаємо кількість СЕС, які потрібно скоротити, бо однозначно будуть скорочені санепідустанови, будуть створені міжрайонні установи, буде зменшено до 50% кількість працюючих, відбудеться досить серйозне скорочення кількості людей, які здійснюють нагляд, – всього буде 85 службовців, наділених інспекторськими функціями, – сказала В.Зайцева.