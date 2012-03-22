Центри з обслуговування платників будуть в кожній податковій іспекції

У кожній податковій інспекції області, зокрема, і у міській податковій, створюються Центри обслуговування платників податків. Завершення цієї роботи має відбутись 1 травня 2012 року. Всі Центри будуть облаштовані із максимально комфортними умовами для платників.

Про це на прес-конференції повідомила заступник голови ДПС у Вінницькій області Ілонна Заскіна.

За словами пані Заскіної, кожний відвідувач зможе отримати кваліфіковану консультацію та відповіді на нагальні питання.

- Там справді працюватимуть одні із кращих працівників податкової служби області. Якщо платник прийшов отримати допомогу - він її отримає, - запевнила І. Заскіна.

За її словами, просвітницька робота із платниками податків ведеться активно. Задіяні всі підрозділи податкової служби. За потреби, податківці "виходять у народ" - виїзджають у трудові колективи, де проводять роз"яснювальну роботу.

- Питань щодо деклараційної кампанії викликає дуже багато. Тому, на сьогоднішній день майже в кожній інспекції надають консультації всі підрозділи податкової служби області. За потреби, працівники обласного апарату виїзджають у трудові колективи, де проводять роз"яснювальну роботу. Надають консультації щодо правил подачі Декларацій про доходи фізичних осіб, - переконує податківець.