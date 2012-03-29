Громадські організації Вінниччини краще за всіх борються з корупцією

Вінницька делегація Форуму ГАУ (Громадянської Асамблеї України) вважає, що зараз необхідно приділити уваги прозорості майбутніх парламентських виборів і моніторингу виборчого процесу.

Про це повідомила на прес-конференції делегат Форуму голова громадської організації „Подільський центр соціальних технологій” Оксана Яцюк.

Вона також зазначила, що на Форумі ГАУ були представлені дані щодо чітко сформованих тенденцій порушення прав і свобод громадян України, що є ознаками глибокої кризи демократії в країні.

Загалом на Форумі були представники 400 ГО, зокрема 8 – з Вінницької області.

- Особливо цікавими були пленарні засідання, зокрема секція, присвячена майбутнім парламентським виборам, - зазначає голова громадської організації „Відкрите суспільство” Світлана Ходакова. – В результаті роботи було прийнято спільну заяву від громадських організацій. Виступали представники руху „Чесно” та „1 грудня”, проголошували, за якими критеріями, на думку громадських організацій, можна взагалі допускати політиків до виборів.

Представник Вінницької громадської ради при ОДА Анатолій Тобілко зазначив, що, наприклад, активісти громадського руху „Стоп цензурі!” мають вищий рейтинг, ніж політики в Україні. І тому вони пропонують допомогу у проведенні прозорої процедури праймеризу.

- Україна також працює у всесвітній програмі „Відкритий уряд”, - зазначає голова Хмільницької громадської організації „Право” Віталій Дорох. – Це багатостороння ініціатива більш ніж 40 країн світу, яка контролює забезпечення виконання урядами конкретних зобов'язань щодо сприяння прозорості державного управління та проводить моніторинг урядових антикорупційних програм.

Вінницька область, за висновками Форуму, має прогресивний досвід співпраці влади та громадських організацій у боротьбі з корупцією.

Загалом, головними тезами Форуму була консолідація громадянського суспільства, моніторинг влади з боку ГО та обмін досвіду з метою перетворення його в загальноукраїнську ініціативу.