На Вінниччині не вистачає 50% лікарів

В Україні величезний дефіцит лікарів, заявила вчора на розширеному засіданні колегії Міністерства охорони здоров'я перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала: «Навіть у пілотних регіонах (з реформування системи охорони здоров'я - УНІАН) він дуже істотний. Наприклад, у Вінницькій області – 50%, Донецькій – 14%, Київській – 20%. Переконана, що така ситуація і в інших регіонах».

І.Акімова наголосила, що завдання, яке ставиться перед пілотними проектами і перед іншими, – підготовка сімейних лікарів. «Щоб через 5-7 років у нас була повна армія кваліфікованих людей, які справлятимуться на такій важкій ділянці роботи повністю», - пояснила вона.

Як наголосила І.Акімова, ключовим індикатором реформ є «відчуття людьми і пацієнтами і медиками, що ситуація поліпшилася». «І це ми повинні тримати в голові як найважливіший орієнтир, куди і як нам рухатися», - заявила вона.

«Якщо ми хочемо, щоб щось змінилося в охороні здоров'я України, щоб були у лікарів стимули працювати краще, одержувати зарплати більше, ми мусимо розуміти - без національного реєстру пацієнтів ми цього зробити не зможемо. Тому що відстежити трудові витрати, відстежити яким чином, якою якістю обслуговується пацієнт, неможливо", - зазначила також І.Акімова.

За її словами, в пілотних регіонах з реформування медицини стоїть завдання до кінця року забезпечити паспорти перспективного розвитку всіх лікувальних установ і планування госпітальних округів.

Також, посилаючись на дані соціологічного опитування, проведеного в пілотних регіонах, І.Акімова повідомила, що добре оцінюють надання первинної допомоги у Вінницькій області – тільки половина опитаних. «І це найвищий показник. У Дніпропетровській області - 50% городян і 30% сільських жителів. У Донецьку - тільки 23% жителів вважають, що первинна допомога надається більш-менш нормально. Це говорить про те, що рухатися нам з вами доведеться дуже довго», - сказала І.Акімова.