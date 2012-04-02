На Вінничччині продали право оренди 246 га сільгоспугідь

З початку року на території Гайсинського, Липовецького, Погребищенського і Шаргородського району Вінницької області проведено 7 земельних аукціонів з продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення та земель водного фонду, - повідомляє Building.ua

Стартова ціна зазначених лотів становила 173 тис. грн. Ціна, за яку придбано право оренди, становила 320 тис. грн, що майже вдвічі більше відпервинної, - повідомили в Державному агентстві земельних ресурсів України.

Загальна площа земель склала 246 га. Додатково до бюджетів органів місцевого самоврядування надійдуть кошти від сплати орендної плати за користування землею. Вперше активну участь у земельних торгах брали фермерські господарства в Гайсинському і Шаргородському районах, які стали переможцями.

Нагадаємо, що за перші два місяці цього року на первинному ринку було продано 21 земельна ділянка несільськогосподарського призначення загальною площею 2 га на суму 4 млн. грн.

