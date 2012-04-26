Непритомну 76-річну бабусю "визволили" рятувальники

Вчора, 25 квітня, о 19:50 на пункт зв'язку підпорядкованої державної пожежної частини №2 надійшла інформація про те, що у Вінниці, в зачиненій квартирі на другому поверсі одного з житлових будинків на вулиці Чайковського, 76-річна мешканка не подає ознак життя.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши до місця виклику, рятувальники у присутності правоохоронців та лікарів, за допомогою висувної драбини через вікно потрапили в квартиру. Там вони виявили літню жінку у непритомному стані.

Відімкнувши вхідні двері, господарку передали працівникам швидкої медичної допомоги.