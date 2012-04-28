Кривднику 84-річного дідуся дали строк

До чотирьох років та п’яти місяців позбавлення волі засудили нещодавно 36 – річного одесита, який у грудні минулого року пограбував на Вінниччині літнього чоловіка. У потерпілого зловмисник відібрав щойно отриману пенсію.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Гроші зловмисник відібрав у 84-річного дідуся, який щойно отримав пенсію в одному із гайсинських банків. Молодик збив старенькогог з ніг і вирвав гаманець разом з кишенею. На щастя, працівники місцевого райвідділу міліції по «гарячих» слідах виявили та затримали підозрюваного. Як з’ясувалося, нападником виявився 36 – річний житель Одеської області, який раніше неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів.

Виявилося, що зловмисник спеціально чергував біля відділення банку і спостерігав за клієнтами. Побачивши, як старенький чоловік отримує біля каси гроші, вирішив пограбувати його на вулиці.

Виявити та затримати злочинця допомогли люди, які стали свідками нападу і змогли детально описати злодія.

Днями Гайсинський районний суд Вінницької області визнав чоловіка винуватим у скоєнні цього пограбування і оголосив йому вирок – чотири роки та п’ять місяців позбавлення волі.