Ремонтника підстанції вбило струмом
11:12, 28 квітня 2012Вінниця
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Обставини з'ясовуються
Вчора опівдні крижопільським рятувальникам від чергового лікаря центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в с.Гарячківка при ремонті підстанції високовольтних мереж 52-річний працівник ремонтної бригади був смертельно уражений струмом.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Наразі фахівці з'ясовують бставини пригоди.
З початку року на Вінниччині це вже четвертий випадок загибелі людей від ураження електричним струмом.
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