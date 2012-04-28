Ремонтника підстанції вбило струмом

Вчора опівдні крижопільським рятувальникам від чергового лікаря центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в с.Гарячківка при ремонті підстанції високовольтних мереж 52-річний працівник ремонтної бригади був смертельно уражений струмом.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Наразі фахівці з'ясовують бставини пригоди.

З початку року на Вінниччині це вже четвертий випадок загибелі людей від ураження електричним струмом.