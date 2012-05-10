Унікальну виставку з сірників рекордмсен України присвятив Євро-2012

В академічній залі Вінницького обласного краєзнавчого музею до 17 травня триватиме виставка картин з сірників вінничанина Сергія Савчука.

Вона отримала назву «Євро-варіації», адже присвячена чемпіонату Європи, який стартує у червні в Україні та Польщі.

Основною темою виставки є футбол

У першу чергу звертають на себе увагу портрети видатних українських футболістів і тренерів: Олега Блохіна, Андрія Шевченка, Олександра Шовковського, Анатолія Тимощука та інших. Поруч знаходяться вироблені з сірників логотипи футбольних організацій, символіка «Євро», талісмани чемпіонату – Славек і Славко.

Ім’я Сергія Савчука занесено до Книги рекордів України – за те, що він зробив найбільший в країні портрет з сірників, використавши при цьому їх аж 32 тисячі. Це панно Ісуса Христа (разом з дипломом Книги рекордів України) також представлено на нинішній виставці у музеї.

За словами мистецтвознавців, Сергій Савчук – єдиний, хто робить картини з сірників без єдиного скріплюючого елементу (цвяхів або клею). Вінничанин опанував нову техніку: він створює картини на жорстокому тлі, вставляє в отвори сірники і зафарбовує їх кількома шарами.