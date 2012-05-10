Вболівати на чемпіонаті запрошують безкоштовно

З 10 травня у Вінниці на стадіоні Центрального парку проходить п’ятий тур чемпіонату України з хокею на траві серед чоловічих команд. Ігри триватимуть до 13 травня. Подивитися на змагання можна безкоштовно об 11.00, 13.00, 15.00 і 17.00 год.

Основний матч між вінницькою «Олімпією-Колос-Секвоєю» та збірною Черкаської області, пройде 13 травня об 15 год.

Молодіжна збірна України, основу якої складають вінничани, готується до чемпіонату Європи в Італії. Там наші юнаки зустрінуться зі збірними Голландії, Німеччини, Австрії, Росії.