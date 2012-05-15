Олімпійського дня бігтиме навіть керівництво області

Суботнім ранком, 19 травня, у Вінниці пройде олімпійський день бігу. Він розпочнеться о 7.00 на хокейно-легкоатлетичному стадіоні Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького.

Організатором наймасовішого спортивного заходу року на Вінниччині виступає обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

– Першими бігтимуть працівники державних установ та органів влади. В тому числі – керівники та співробітники обласної ради, ОДА та управлінь міськвиконкому, – сказав голова обласного відділення НОК України Федір Новік. – Потім змагатимуться учні усіх 22 ДЮСШ, які існують у Вінниці, а також загальноосвітніх середніх навчальних закладів.

Окремо в рамках відзначення Олімпійського дня бігтимуть і вихованці дитячих садочків, але це відбудеться вже 6 червня.



