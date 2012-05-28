Єврорегіон «Дністер» презентують у Брюсселі

У вересні цього року у столиці Європейського Союзу Брюсселі (Бельгія) презентують проект Єврорегіону «Дністер». Керівники організації планують презентувати її європарламентарям, міжнародним фондам та донорським структурам. Крім 10-ти інформативних стендів та поліграфії, організатори планують провести виставку продукції, яка виготовляється на території Єврорегіону «Дністер» (Вінницька область та 6 районів Молдови). Про це повідомляє сайт Вінницької облради.

- Сьогодні вже готуються запрошення керівникам євроінституцій, представникам дипломатичного корпусу ЄС та неурядовим організаціям відвідати презентацію «Дністра», - повідомив директор Координаційного центру єврорегіону Володимир Мережко.

Голова Ради єврорегіону Сергій Татусяк зауважив, що з боку Євросоюзу спостерігається пильний інтерес до організації «Дністер». Це, зокрема, засвідчили 12 послів європейських країн, які 19 травня перебували у Вінниці на Дні Європи.

– Це Європа придумала такий формат економічної співпраці як єврорегіон. Тому вони пильно стежать за утворенням єврорегіонів і їхнім розвитком, – сказав Сергій Пилипович.

Від додав, що найближчим часом у Брюсселі заплановані зустрічі із представниками бізнесу і туризму.

– Ми покладаємо великі сподівання на цю презентацію, бо хочемо, щоб нас помітили інвестори та фонди-грантодавці. У тому, що ми зможемо достойно представити свій потенціал я не сумніваюся. Адже ми вже маємо досвід презентації у Європі. Торік протягом 4 днів ми презентували Вінницьку область у Страсбурзі, Берні та Брюсселі, – зазначив Сергій Татусяк.

У жовтні цього цього року учасники Єврорегіону «Дністер» готують міжнародний економічний форум, як за участю представників Європи, так і країн СНД. Особливу підтримку єврорегіону в проведенні запланованих заходів надає Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), з якою восени планується підписання офіційної угоди про співпрацю.