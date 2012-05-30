На Вінниччині унікальну «долину ірисів» візьмуть під захист

12:37, 30 травня 2012
Вінниця
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Буде новий природний заказник

Природний заказник місцевого значення може з’явитися на межі Барського та Муровано-куриловецького районів.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Так звана «долина ірисів» розкинулася майже на 10 гектарах між селами Долиняни, Снітків та Супівка. Вид дикоростучих квітів півник болотяний росте у цій місцині вже багато років, однак цікавість туристів вона почала привертати тільки нещодавно.

29 травня голова обласної Ради Сергій Татусяк з керівниками районів-сусідів та екологами виїхав у «долину ірисів», аби на місці порадитися щодо подальшого розвитку оригінального природного явища.

Як повідомив начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області Володимир Крисько, іриси у долині не є рідкісним видом рослин і не занесені до Червоної книги, але ареал їх розповсюдження є унікальним.

– Ми будемо порушувати питання про створення на цьому місці природного заказника місцевого значення. Але спочатку ми залучимо спеціалістів, які мають вивчити територію і зробити необхідні експертні висновки, – зазначив Володимир Крисько.

Голова обласної Ради Сергій Татусяк підтвердив, що є всі підстави зробити «долину ірисів» заповідною зоною.
– Ми відкрили природний скарб. І не тільки для вінничан, а й для України. А згодом, можливо, і для світу! – наголосив Сергій Татусяк.

Він додав, що на сьогодні вже є домовленості з керівниками Барського та Мурованокуриловецького районів щодо подальших спільних заходів зі створення заказника. Очільник облради вважає, що подільська «долина ірисів» може стати гідною конкуренткою «Долині нарцисів» у Закарпатській області.

– Ми маємо тут природний, людський потенціал, але для туризму ще потрібна інфраструктура. До її розвитку ми будемо залучати міжнародні фонди, екологічні організації, – сказав С.Татусяк.

Крім того, голова підкреслив, що вже сьогодні, не чекаючи офіційного створення заказника, необхідно вжити заходів, аби туристи не виривали квіти.

Директор Барського автомобільно-дорожнього технікуму Йосип Кібітлевський повідомив, що землевпорядний відділ, який існує при технікумі, візьметься за вимірювання параметрів місцевості та створення карти «долини ірисів».

 

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