5 червня запрошують до Зиновинської ікони

У вівторок, 5 червня, у селі Шевченкове Літинського району відбудеться святкування Зіновинської ікони Божої Матері.

Образ знаходиться у селі майже три століття і відомий тим, що Богородиця, зображена іконописцем із закритими очима, у 2004 році відкрила очі. З того часу до чудотворного образу в храм Усікновення глави Іоанна Предтечі постійно приїжджають паломники – щоб помолитися, попросити у Пречистої допомоги і подякувати Їй за явлену милість. Біля святині віруючі залишають пожертви, а у спеціальний журнал записують свої випадки зцілень.

Передуватиме урочистому богослужінню водосвятний молебень, який розпочнеться о 8.00. З 9 години благочинний району протоієрей Олег Макар у співслужінні священиків району звершуватиме Божественну літургію, потім читатиметься Акафіст. По завершенні громада запросить богомольців на святкову трапезу.

Їхати до Шевченкового зручно «маршруткою» «Вінниця-Хмільник». Виходити біля покажчика «Село Шевченкове».

Додаткову інформацію можна отримати у священика Володимира Кіщука за телефоном 098-259-84-65.