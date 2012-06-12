Вінницьким медикам підігнали п’ять «Пежо»

Народний депутат України Григорій Калетнік подарував лікарям Вінниччини п’ять медичних автомобілів марки «Пежо» з річним запасом паливно-мастильних матеріалів.

Про своє рішення Калетнік повідомив під час розширеного засідання Колегії Міністерства охорони здоров’я, яке наразі триває у КЗ «Плеяда».

- У минулому році мені вдалося виконати прохання вінничан і наші лікарі отримали три «швидкі». З огляду на гостру потребу лікарів доїхати до найвіддаленіших сіл, дістатися домівок ветеранів і сімей з маленькими дітьми і в переддень свята – Дня медичного працівника я передаю медикам нашої області 5 медичних автомобілів, - сказав Калетнік.

Нардеп висловив впевненість у високому фаховому рівні вінницьких медиків і висловив сподівання, що вони скористаються подарунком найкращим чином, аби зберегти та покращити найдорожче для кожного – здоров’я подолян.