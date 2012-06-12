Поляки вважають Вінниччину дуже позитивною

11 червня на Вінниччині побувала польська делегація у складі представників органів місцевого самоврядування, культури, освіти та медицини. Офіційна зустріч, що проходила в обласній Раді, відбулася в рамках підготовки до підписання угоди про співпрацю між Вінницькою областю і Мазовецьким воєводством, що планується до Дня Незалежності України.

Про це повідомила пресс-служба Вінницької обласної ради.

Польських гостей на чолі з депутатом Сейму декількох скликань, відомим політиком Тадеушом Самборські та Генеральним Консулом Республіки Польща у Вінниці Кшиштофом Свідериком вітали заступник голови обласної Ради Юрій Медведєв, заступник голови обласної Ради – заступник керівника виконавчого апарату Степан Нешик, заступник голови Міжнародного товариства «Україна- Польща-Німеччина» Марина Коваль та ін.

- Ми маємо намір співпрацювати у багатьох галузях, і Вінниччина – позитивний регіон у всіх аспектах цієї співпраці – заявив мету свого перебування у нашій області Тадеуш Самборські.

Ми співпрацюємо з 2003 року і основний напрям роботи громадської організації – це налагодження співпраці між територіальними громадами наших країн. Ми вивчаємо польський досвід розвитку та проведення реформ органів місцевого самоврядування, адже польська реформа визнана найефективнішою у Європі. За цей період нам вдалося налагодити контакти між 200 територіальними громадами Вінниччини і 10 воєводствами Польщі – зазначила М. Коваль. - Дуже приємно, що ми маємо можливість обмінюватися досвідом, спільно займатися реформою місцевого самоврядування. Ми показуємо приклад всій Україні, як налагоджувати зв’язки у всіх сферах діяльності – підкреслив заступник голови обласної Ради Юрій Медведєв і підсумував, що наступним кроком у співпраці буде підписання угоди 24 серпня.