У Сосонці на воді загинула дитина

10:44, 22 червня 2012
Вінниця
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Семирічний хлопчик

Втратила 7-річного хлопчика родина мешканців с. Сосонка Вінницького району, - дитина втонула.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Вчора, 21 червня, діти вирішили рятуватися від спеки біля місцевої водойми..

Діти пішли купатися самі, без дорослих. Як їхній товариш  відплив на глибину і потонув вони не помітили..

Коли зрозуміли, що друга немає, і покликали на допомогу, було вже запізно.

Про НП селяни повідомили у райвідділ міліції

Хлопчика шукали понад  дві години.  Тіло дитни передали на судово-медичну експертизу,  обставини події встановлюються.

З початку року у Вінницькій області на воді загинули семеро дітей.

 

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