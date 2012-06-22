У Сосонці на воді загинула дитина
10:44, 22 червня 2012Вінниця
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Семирічний хлопчик
Втратила 7-річного хлопчика родина мешканців с. Сосонка Вінницького району, - дитина втонула.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Вчора, 21 червня, діти вирішили рятуватися від спеки біля місцевої водойми..
Діти пішли купатися самі, без дорослих. Як їхній товариш відплив на глибину і потонув вони не помітили..
Коли зрозуміли, що друга немає, і покликали на допомогу, було вже запізно.
Про НП селяни повідомили у райвідділ міліції
Хлопчика шукали понад дві години. Тіло дитни передали на судово-медичну експертизу, обставини події встановлюються.
З початку року у Вінницькій області на воді загинули семеро дітей.
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