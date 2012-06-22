Депутату від «Батьківщини» спалили 40 гектарів саду

Депутату ТеплицькоЇ районноЇ ради від партіі «ВО «Батьківщина» Віталію Магері, який є керівником Теплицького виборчого штабу Об‘єднаної опозиції, невідомі 19 червня вчинили підпал яблуневого саду. Вигоріло біля 40 га дерев.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

«Якщо до цього дня зловмисники вчиняли лише хуліганські дії – зривали з офісів прапори або ламали таблички, то нині вони вдалися до криміналу», - йдеться в повідомленні.

Наступного дня Віталій Магера подав заяву до міліції. Після того, як фермер звернувся до правоохоронних органів, зловмисники вчинили другий підпал. Цього разу постраждали молоді саджанці на площі 1,9 га.

Наразі ведеться слідство, підраховуються збитки.