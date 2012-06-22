Зненацька перевірять, чи не міняють автобуси на море

Автобуси, які пропонуються сьогодні для перевозки вінничан на відпочинок на моря значні кращі, ніж минулого року. Про це заявив під час рейду комісії Вінницької міскради до ринку туристичних послуг біля Центрального автовокзалу у Вінниці Олексій Соколовський, заступник начальника управління Головтрансінспекції у Вінницькій області.

- Ми слідкуємо, аби перевізники не робили заміну заявленому транспорту, - каже Олексій Дмитрович. – А то показують один автобус, а на рейс виходить інший. Контролюємо спільно з ДАІ з місць відправлення. А це Будинок офіцерів, проспект Космонавтів та Центральний автовокзал. Передусім робимо це аби попередити порушення перевізників, щоб вони не мали неприємностей в дорозі.

З 1 червня вступив в дію наказ, яким введена вимога обладнувати тахографами автобуси, які їдуть на відстань понад 100 км.

- Основні проблеми – це порушення водіями режиму праці і відпочинку,- продовжує Соколовський, - минулого року була аварія в Миколаївській області. Водій працював кілька діб без відпочинку і на світанку заснув за кермом. Відбулося зіткнення, постраждало кілька людей. На цьому його кар’єра як перевізника закінчилась і ліцензія була анульована.

Всього на Вінниччині працює 680 пасажирських перевізників.