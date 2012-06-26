Почалися затяжні дощі

Протягом найближчої доби в Україні очікується похолодання і дощі. Про це під час брифінгу повідомила начальник Відділу метеорологічних прогнозів Українського Гідрометцентру МНС України Людмила Савченко.

- Найближчі дні спостерігатиметься нестійкий характер погоди. Зараз уже підійшов холодний атмосферний фронт, який рухатиметься протягом наступної доби на схід. 26 червня очікується дощова погода. Ймовірні дощі зливового характеру, з грозами, в окремих регіонах можливі сильні зливи, град. Зона опадів буде переміщуватись з заходу на схід. Дощі випадатимуть нерівномірно. Так, наприклад, якщо ми говоримо про південні області, то там опадів буде небагато. Температура також знизиться: сьогодні температура у центральних областях коливатиметься у межах +19…+25°С, - повідомила Савченко.

Водночас, за її словами, у частині регіонів України досі утримується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Зокрема у першу чергу це південні області. Також це стосується центральних областей - Вінницької, Житомирської, Хмельницької. Надзвичайна пожежна небезпека частково утримується навіть у Київській області, особливо в районах Білої Церкви та Фастова.