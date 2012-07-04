Авіазавод ожив і випустив продукції майже на 2 млн грн

Державне підприємство «Вінницький авіаційний завод» впевнено бореться зі статусом організації-банкрута. За січень-червень 2012 р. вироблено товарної продукції на суму 1,94 млн.грн, повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

В рамках процедури санації, що була відкрита 05.07.11р., інвестором виступає ВАТ «Мотор Січ». Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 15.05.2012 р. було затверджено план фінансового оздоровлення підприємства, яким передбачається повне погашення кредиторської заборгованості впродовж одного року з моменту його затвердження.

На початок поточного року борг із заробітної плати на ДП “Вінницький авіаційний завод” складав 1239,7 тис.грн. Протягом 5 місяців було погашено 406,7 тис.грн. (до 01.01.12 р. скорочення на 32,8%), залишок боргу станом на 01.06.2012 року складав 833 тис.грн.

Станом на 1 липня 2012 р. на підприємстві повністю погашено заборгованість із оплати праці перед 144 працівниками.

Усвідомлюючи важливість відновлення роботи та подальшого розвитку на території міста Вінниці літакобудівної промисловості, Вінницька міська рада своїм рішенням звільнила авіаційний завод у 2012 році від сплати земельного податку.

ДП «Вінницький авіаційний завод» є єдиним авіаремонтним підприємством в Україні по ремонту літаків АН-2, Як-18Т, Як-52 і гелікоптерів Ка-26.



