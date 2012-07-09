Власники цукрозаводів начхали на проблеми з небезпечним обладнанням

Інспектори теруправління Держгірпромнагляду завершили перевірку готовності десяти цукрових заводів, які планують займатись переробкою цукрового буряка в цьому сезоні.

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Під час перевірок підприємств особлива увага зверталась на дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, які використовуються на цукрових заводах.

За результатами перевірок керівникам підприємств видано 40 обов’язкових до виконання приписів на усунення 546 виявлених порушень. Заборонена експлуатація 120 одиниць обладнання, до адміністративної відповідальності притягнуто 36 посадових особи та працівників.

На підприємствах ТОВ «ПК «Зоря Поділля» «Гайсинський цукровий завод», ПрАТ ПК «Поділля» — «Городківський цукровий завод», ТОВ «Іллінецький цукровий завод», ТОВ «Агрофірма «Зелена долина» ВП «Томашпільський цукровий завод, ТОВ «Хмільницьке» ВП «Жданівський цукровий завод» було виявлено низку суттєвих порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Зокрема, ТОВ «ПК «Зоря Поділля» «Гайсинський цукровий завод», ТОВ «Іллінецький цукровий завод», не отримали в органах Держгірпромнагляду дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування з підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани, котли, посудини, трубопроводи, тощо) та на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Вантажопідіймальним кранам не проведене експертне обстеження, ремонт та позачерговий технічний огляд уповноваженою організацією, не визначена наказом роботодавця організація проведення робіт поблизу ліній електропередачі, видачі наряду-допуску та інструктажів працівників, не ведеться технічна документація, яка повинна вестись при експлуатації вантажопідіймальних кранів і машин.

У місцях проведення робіт по переміщенню вантажів не вивішені схеми стропування та обв’язування вантажів, не проведений періодичний технічний огляд кран-балкам.

При перевірці ТОВ «Іллінецький цукровий завод» встановлено, що на підприємстві не проведена паспортизація будівель і споруд заводу.

На більшості підприємств не проведені атестація робочих місць, обов’язкові медичні огляди, відсутні відповідні нормативно-правові акти з охорони праці. До роботи допускаються працівники без проведення повторних інструктажів з питань охорони праці, не розроблені положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, програми вступних інструктажів, переліки професій та посад, які звільняються від повторних інструктажів, не розроблені комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів з охорони праці, посадові особи та працівники не забезпечені посадовими інструкціями з охорони праці.