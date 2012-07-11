Працівники Турбівського заводу ходили по снарядах

9 липня о 13:51 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №21 міста Липовець надійшло повідомлення про те, що на території одного із заводів розташованого у смт. Турбів виявлено один артилерійський снаряд часів Другої Світової війни (105 мм).

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Роботу із знешкодження вибухонебезпечного предмету провела група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Вінниця.