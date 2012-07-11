Хокейне поле у центральному парку матиме нове покриття

Розпочались роботи із заміни застарілого штучного покриття поля для хокею на траві у вінницькому Центральному парку культури і відпочинку імені Горького. Свого часу воно було встановлено за рахунок спільних коштів Міжнародної федерації хокею на траві, міського, обласного і Державного бюджетів.

– Гарантійний термін старого покриття – 8 років. А експлуатується воно вже 9 років. Для матчів чемпіонату України та ігор національної збірної вже не підходить, – сказав директор Вінницької обласної СДЮШОР з хокею на траві «Олімпія» Федір Новік. – Тому ми плануємо його розділити на частини і передати у навчальні заклади, ДЮСШ, колективи фізкультури – для облаштування міні-майданчиків для гри у хокей на траві і футбол.

Кошти на облаштування нового покриття хокейного поля ЦПКіВ виділяються з обласного і Державного бюджетів. Замовником робіт виступає управління капітального будівництва Вінницької міської ради, адже стадіон перебуває на балансі міської влади. Безпосередньо роботи виконує фірма «Політан», яка облаштовувала покриття хокейної арени у Вінниці і 9 років тому.

Федір Новік вважає, що роботи мають закінчитись протягом кількох тижнів. У цей час вінницькі хокейні команди (і юнацькі, і дорослі) відпочиватимуть від тренувань.