Вінницька митниця перерахувала до держбюджету 366,7 млн. гривень

Вінницька митниця за 6 місяців 2012 р. перерахувала до державного бюджету України 366,7 млн. грн., що майже на 60 млн. грн., або на 19,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомила прес-служба Державної митної служби України.

Середньодобові перерахування становили понад 3 млн. грн., що на 501,1 тис. грн. перевищує показник 2011 р. 98,5% від перерахованої до бюджету суми складають податки, сплачені при здійсненні зовнішньоекономічних операцій суб'єктами підприємницької діяльності.

Проведено митне оформлення 6,89 тис. декларацій митної вартості порівняно з аналогічним періодом минулого року їх кількість зросла на 12,7%. У результаті здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів на 113,2 млн. грн. збільшено базу оподаткування, а завдяки її коригування на 30,4 млн. грн. - сума додаткових надходжень у бюджет. Ці показники відповідно на 56% і 63% вище, ніж у минулому році.

Позитивним залишається сальдо зовнішньої торгівлі (62,3 млн. дол.). На 2% зросла кількість працюючих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Оформлено майже 1,3 млн. т. вантажів, що на 51% більше, ніж торік.

90% надходжень забезпечили чотири товарні угруповання. Це машини, обладнання та транспорт (31,4% сплачених податків), продукція хімічної промисловості, каучук (31%), продовольчі товари і продукція сільського господарства (18%), метали і вироби з них (9,7% сплачених платежів).

Серед країн світу, з якими вітчизняні суб'єкти господарської діяльності проводили зовнішньоекономічні операції, лідерами є Росія (24% загального товарообігу), Польща (15%), Німеччина (10%), Білорусь (8% загального товарообігу).

Порушено 1 кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, вагою 1,66 гр.). Виявлено 401 порушення митних правил, вартість предметів порушення митних правил становить 14,6 млн. грн. Вилучені предмети правопорушень в 366 (91,2%) справах про порушення митних правил на загальну суму 5,8 млн. грн.

Судом прийнято рішення по 346 справах, вартість предметів порушення митних правил за якими становить майже 15 млн. грн., митницею розглянуто 29 справ про порушення митних правил.

Нагадаємо, Державна митна служба України за I півріччя 2012 р. перерахувала до держбюджету 60,9 млрд. грн., що на 25,5%, або на 12,3 млрд. більше, ніж за аналогічний період 2011 р.