5-річний швейцарець роздивлявся «їхні» трамваї на нашій території

17 липня до нашого міста завітали гості з швейцарського міста Цюріх - Генрі Тайтлер (38 років) зі своїм сином Лео (5 років).

Що змусило його з маленьким сином зробити таку далеку подорож до України? Як зясувалося, батько виконував забаганку свого маленького сина Лео, який настійливо просив його поїхати до Вінниці, - місто, де їздять його улюблені трамваї "Карпфени" і "Міражі".

Як повідомляє сайт «Вінницький трамвай», для гостей була організована міні-екскурсія в трамвайне депо. Генрі та Лео бул щиро вдячні співробітникам трамвайного депо та керівництву підприємства за гостинність, обмінялися пам'ятними сувенірами.

- Дякую! - говорив всім по-нашому Лео.

У програмі відвідин нашого міста у гостей була прогулянка по місту на трамваях. За декілька годин вони встигли проїхатися по всіх трамвайних маршрутах. Увечері Генрі та Лео разом з представниками трамвайного депо та адміністраторами сайту "Вінницький трамвай" відвідали набережну "Рошен" і подивились шоу світломузичного фонтану.

- Наступного року обов'язково приїду до Вінниці з дружиною і дітьми! - сказав на прощання Генрі.

