У відкритому для обговорення списку «Батьківщини» є вінничани

На виконання Декларації про забезпечення чесних і прозорих виборів, за підсумками круглого столу з лідерами громадських організацій Об’єднана опозиція «Батьківщина» продовжує оприлюднювати список претендентів на висування кандидатами у народні депутати України для подальшого обговорення громадськості.

Про це повідомляє http://byut.com.ua

Першим узгодженим кандидатом в переліку іде Іван Мельничук з Вінниччини – власник ринку сувенірних товарів у Літині, депутат Вінницької обласної ради, перемогу отримав по мажоритарному округу № 21. Зараз він планує балотуватися на окрузі №14 (Центр – місто Жмеринка. Межі: місто Жмеринка, Барський, Жмеринський, Літинський, Тиврівський райони).

ПІБ узгодженого кандидата Партія



Мельничук Іван Іванович ВО «Батьківщина



Гузь Ігор Володимирович ПП «Фронт змін»



Грицюк Анатолій Петрович ВО «Батьківщина»



Гетьман Вадим Анатолійович ПП «Фронт змін»



Француз Віталій Йосипович ВО «Батьківщина»



Петрушка Іштван Шімонович ПП «Фронт змін»



Дирів Анатолій Борисович ПП «Фронт змін»



Левицький Олександр Михайлович ВО «Батьківщина»



Гладій Василь Іванович ВО «Батьківщина»



Дерев`янко Юрій Богданович ПП “Фронт змін»



Мостіпан Уляна Миколаївна ВО «Батьківщина»



Табалов Андрій Олександрович ПП «Фронт змін»



Шишкіна Еліна Вікторівна ВО «Батьківщина»



Бондарєв Віктор Леонідович ВО «Батьківщина»



Радченко Ігор Олександрович ПП «Фронт змін»



Хміль Михайло Михайлович ПП «Фронт змін»



Чорновол Тетяна Миколаївна ВО «Батьківщина»



Котиляк Лідія Леонідівна ВО «Батьківщина»



Мельник Олександр Григорович ПП «Громадянська позиція»



Корнацький Аркадій Олексійович ВО «Батьківщина»



Остапенко Олександр Анатолійович ПП «Фронт змін»



Задорожнюк Василь Миколайович ВО «Батьківщина»



Река Андрій Олександрович ПП «Фронт змін»



Кучерук Микола Герасимович ВО «Батьківщина»



Вознюк Юрій Володимирович ПП «Фронт змін»



Шульга Володимир Петрович ВО «Батьківщина»



Урсуленко Олексій Анатолійович ПП «Фронт змін»



Булатецький Микола Іванович ВО «Батьківщина»



Малярчук Микола Антонович ПП «Громадянська позиція»



Бондаренко Анатолій Васильович ВО «Батьківщина»



Поляков Максим Анатолійович ПП «Фронт змін»



Фіщук Олександр Георгійович ПП «Фронт змін»



Дубіль Валерій Олександрович ВО «Батьківщина»



Клименко Олександр Іванович ПП «Фронт змін»



Ладовський Микола Васильович ПП «Громадянська позиція»



Ландяк Петро Дмитрович ПП «Громадянська позиція»



Чубатенко Олександр Миколайович ПП «Громадянська позиція»



Макул Леонід Якович ПП «Громадянська позиція»



Тюленів Сергій Анатолійович ВО «Батьківщина»



Зеленчук Василь Васильович ВО «Батьківщина»



Грабовецький Волод. Миколайович ПП «Фронт змін»



Курячий Максим Павлович ВО «Батьківщина»



Юрчак Вадим Олександрович ВО «Батьківщина»



Столяренко Георгій Ігорович Народний Рух України



Старух Олександр Васильович Партія «Реформи та порядок»



Неволько В’ячеслав Анатолійович ВО «Батьківщина»