Алергики можуть спати спокійно

- З 20 по 26 липня у Вінниці очікується відносне затишшя у активності алергенних рослин. Злакові трави ще викидають у повітря пилок, але не так інтенсивно, як у червні і у першій половині липня. Амброзія – відомий аллерген, - ще не розпочала свого пилкування, яке очікується через 10-12 днів, - говорить УНІАН керівник аеробіологічної групи Вінницького медуніверситету Вікторія Родінкова, яка складає алергопрогнози для вінничан.

У невеликих кількостях у повітрі є зерна пилку рослин родин маренові, лободові, складноцвіті, зонтичні. Зустрічається поодинокий пилок липи та полину. Саме початок сезону полину очікується у Вінниці з наступного тижня. Середніх концентрацій пилку цієї рослини можна очікувати у повітрі 23-25 липня. Проте алергенність полину не є дуже високою, як і алергенність кропиви, що продовжує бити всі рекорди активності у Вінниці цього літа.

Через вологу погоду зараз і дощі різної інтенсивності, що прогнозуються у Вінниці 20-22 липня, у повітрі очікується підвищення концентрацій спор грибів. Альтернарія може викликати симптоми 20, 24 та 25 липня. Помірними у ці дні будуть концентрації кладоспоріуму, проте він не є таким алергенним як альтернарія. Серед поодиноких спор – епікоккум, міксоміцети, копринус, ганодерма, аско- та спори іржастих та сажкових грибів.