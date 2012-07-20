Калинівська міська рада першою в області звернулась до Президента

19 липня в Калинівці відбувся круглий стіл, на якому представники 8 політичних партій та громадських організацій, зокрема «ВО «Батьківщина», «Фронт змін», «Свобода» та Спілка офіцерів оголосили безстрокову акцію «Україна проти Януковича!».

Про це повідомили у прес-центрі Вінницької обласної Об‘єднаної опозиції «Батьківщина».

Кожен з учасників висловився, чому він підтримує акцію і вирішив стати її учасником.

Василь Карпінець, який очолює роботу Об‘єднаної опозиції в Калинівці, розповідає: «Після зміни Конституції саме Президент несе відповідальність за все, що відбувається в державі. Найбільш болючими для нашого народу є Харківські угоди, кабальний Податковий кодекс, Пенсійна реформа, позбавлення законних пільг афганців та чорнобильців. Саме тому люди приєднуються до цієї безстрокової акції».

Також під час засідання піднімалось проблема закриття шкіл, обговорювалось мовне питання. Учасники вимагала під Президента не підписувати закон про регіональні мови, спрямований на розкол України. Слід зазначити, що депутати Калинівської міської ради кілька тижнів тому одні з перших та небагатьох рад місцевого самоврядування Вінниччини прийняли звернення до Верховної Ради щодо захисту української мови (сесія проходила ще до другого читання законопроекту). За звернення проголосувала більшість депутатського корпусу. Таким чином можна сказати, що навіть провладні депутати долучилась до акції протесту проти Президента.



Насамкінець учасники круглого столу висловили своє занепокоєння щодо демократичності наступних виборів та можливих фальсифікацій, таких які відбувались під час минулих виборів.

