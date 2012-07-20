Порошенко підтвердив, що балотуватиметься на Вінниччині
16:12, 20 липня 2012Вінниця
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По "мажоритарці"
Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко підтвердив, що балотуватиметься на виборах до Верховної Ради України по мажоритарному округу у Вінницькій області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.
«Це Вінницька область, звичайно ж, мажоритарний округ», - сказав П.Порошенко.
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