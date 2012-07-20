Порошенко підтвердив, що балотуватиметься на Вінниччині

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко підтвердив, що балотуватиметься на виборах до Верховної Ради України по мажоритарному округу у Вінницькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«Це Вінницька область, звичайно ж, мажоритарний округ», - сказав П.Порошенко.